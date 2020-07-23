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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:51:14 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,977808 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020556 -0,44
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,078818 -0,33
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008495 -0,05
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029618 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,095395 -0,59
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,347722 -0,58
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031460 -0,56
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,178318 -0,38
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069270 -0,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,532463 -0,74
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,408736 -0,23
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111198 -0,12
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,789088 -0,12
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033284 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,852831 -0,07
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,642647 -0,06
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020606 -0,05
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,207129 -0,04
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025120 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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