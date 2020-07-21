  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:52:04 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061984 -0,14
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,553046 -0,03
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591211 -0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020193 -0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043113 -0,43
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047280 -0,24
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,094177 -0,20
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,357813 -0,17
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045454 -0,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033251 -0,12
Aura Portföy Değ. Fon 0,721957 -0,10
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111083 -0,07
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,023037 -0,01
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,036673 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055055 -0,05
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,751575 -0,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025076 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı