Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|671,770841
|-1,10
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,075188
|-0,70
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058861
|-0,60
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,051166
|-0,41
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,075677
|-0,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006106
|-2,27
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017898
|-1,74
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069836
|-1,51
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035271
|-0,98
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035190
|-0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|93,006915
|-2,77
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,074131
|-2,74
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,053575
|-2,44
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,083530
|-1,95
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027147
|-1,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,169082
|-0,87
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022733
|-0,38
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,700824
|-0,31
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,466129
|-0,15
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019720
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025286
|-0,70
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,653842
|-0,66
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,859393
|-0,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051556
|-0,58
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,597374
|-0,55
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,273563
|-0,64
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042233
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054817
|-0,60
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032355
|-0,60
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,092317
|-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)