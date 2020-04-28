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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

2020-04-28 14:54:15 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033265 -0,67
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,379600 -0,15
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073519 -0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005191 -8,30
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016763 -3,71
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035215 -0,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051735 -0,57
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,513411 -0,56
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,604233 -0,52
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,047405 -0,58
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055048 -0,58
İş Portföy Altın Fonu 0,042383 -0,58
TEB Portföy Altın Fonu 0,092773 -0,58
HSBC Portföy Altın Fonu 3,291477 -0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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