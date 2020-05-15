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Katar’ın yüzde 12’si korona virüs taşıyor

Katar Sağlık Bakanlığı, korona virüsün ülkenin nüfusun yüzde 12’sine bulaştığını duyurarak Ramazan’da vaka sayısının arttığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:31:24 -
Katar’ın yüzde 12’si korona virüs taşıyor

Katar Sağlık Bakanlığı, korona virüsün ülkenin nüfusun yüzde 12’sine bulaştığını duyurarak Ramazan’da vaka sayısının arttığını belirtti.


Katar Sağlık Bakanlığı tarafından virüs bulaşma belirtisi olmayan binden fazla kişiden oluşan rastgele bir örnek üzerinde yapılan, bir saha araştırması ülkenin nüfusunun yüzde 12’sinin korona virüs ile enfekte olduğunu gösterdi. Katar’daki Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi başkanı Abdul Latif Al Khal tarafından düzenlenen basın toplantısında, saha çalışmasının sonucunun Katar’daki topluluk üyelerinin yüzde 12’sine korona virüsü bulaştığını gösterdi. El Khal, geçtiğimiz hafta Ramazan ayında karantina kurallarının önemi olmasına rağmen bazı geniş aile toplantılarının ve beraber iftarın yapılması nedeniyle ülkedeki toplam korona virüs vaka sayısında önemli ir bir artış olduğuna dikkat çekti.


Ülkede toplam vaka sayısı 28 bin 272’ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 oldu. Katar Sağlık Bakanlığı’ndan alınan rakamlara göre, Katar’da korona virüsün vakalarının yüzde 36’sı 25 ile 34 yaş arasında. 35 ile 49 yaş arası vaka ayısı ise yüzde 29.


Katar’da toplam iyileşen kişi sayısı 3 bin 356’ya yükselirken vakaların 138’inin hala yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

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