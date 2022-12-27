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Spor

Katar'ın yıldızı olmuştu! Yeni takımı belli oldu...

Liverpool, Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından PSV'de oynayan Cody Gakpo ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 21:44:00 -
Katar'ın yıldızı olmuştu! Yeni takımı belli oldu...

Liverpool, Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından PSV'de oynayan Cody Gakpo ile anlaşmaya vardı.

PSV Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, 23 yaşındaki Hollandalı milli futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı.

Gakpo'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz ve Hollanda basınında çıkan haberlerde, miktarın 45-50 milyon avro düzeyinde olduğu öne sürüldü.

PSV altyapısından yetişen kanat oyuncusu, bu sezon Eredivisie'de çıktığı 14 maçta 9 gol kaydetmiş, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan Hollanda adına attığı 3 golle de dikkatleri üzerine çekmişti.

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