Katar'ın yıldızı için dev pazarlık!

Beşiktaş'ın Bochum'un Japon kanat oyuncusu Takuma Asano için kulübüyle pazarlıkları başladı.

Dünya Kupası'nda Japonya formasıyla yoluna devam eden Takuma Asano için kulübü Bochum'un istediği bonservis bedeli belli oldu. Alman kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro istedi. Karşı teklif olarak 2 milyon Euro öneren Kartal, pazarlıklara başladı.

Rachid Ghezzal’ın ayak tabanındaki sakatlık sebebiyle şubat ayında sahalara geri dönecek olması nedeniyle Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in kararıyla sağ kanat hattına takviye yapma kararı almıştı. Bu doğrultuda çalışmalarda bulunurken Siyah-Beyazlılar’a menajerler aracılığıyla Dünya Kupası’nda Japonya Milli Takımı forması giyen Takuma Asano önerilmişti. Almanya temsilcisi Bochum’da görev yapan 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunan Kara Kartal, başarılı kanat oyuncusunun dev turnuvada yoluna devam etmesi sebebiyle rotasını deneyimli ismin kulübüne çevirdi.

Takuma Asano, Japonya formasıyla çıktığı 3 grup maçında 1 golle oynadı.

Beşiktaş Yönetimi’nin menajerler aracılığıyla Takuma Asano için Bochum’dan bonservis talebi bilgisi istediği ve cevabın yakın süreç içinde geldiği ortaya çıktı. Alman ekibinin Japon futbolcu için 4 milyon Euro’luk talebinin bulunduğu kaydedildi. Bu rakamı çok bulan Beşiktaşlı idarecilerin, Asano için kıyasıya bir pazarlık başlattığı belirtildi. Kara Kartal’ın 1,73’lük futbolcu için belirlediği tavan rakamın 2 milyon Euro olduğu belirtildi. Tarafların görüşmelerine devam ettiği öğrenilirken Beşiktaş, turnuva sonunda da Asano’yla masaya oturacak.

Kariyerinde daha önce; Arsenal, Stuttgart, Hannover ve Partizan gibi kulüplerin formasını giyen Takuma Asano’yla Japonya ve İngiltere Ligi ekiplerinin ilgilendiği kaydedildi. Asano’yu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kazandıran Bochum’un ise oyuncudan bonservis geliri elde etmek için satışına olumlu baktığı ve Beşiktaş’a ek olarak diğer talip kulüplerle de temas halinde olduğu ifade edildi.