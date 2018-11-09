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Katar'ın yardımı sonrası binlerce memurun maaşı ödendi

Katar'ın Filistin'e yaptığı yardım sonrası, ülkedeki memurların maaşları ödendi. Söz konusu yardımın ülkedeki ekonomik zorluğu bir süreliğine düzelteceği öğrenildi.

09 Kasım 2018 Cuma 21:47
Katar'ın yardımı sonrası binlerce memurun maaşı ödendi

Gazze'de Hamas hükümeti için çalışan binlerce Filistinli memur, Katar'ın gönderdiği nakit parayla aylardır ödenmeyen maaşlarını aldı. Maaş ödemesiyle, bölgedeki ağır ekonomik zorlukların hafifletilmesi ve gerilimin azaltılması amaçlıyor.

Bölgedeki BBC muhabiri Yolanda Knell, durumun sakinleştirilmesi için perde arkasında çabalar yürütüldüğünü ve Katar'ın mali müdahalesinin de bu sürecin bir parçası olduğunu söylüyor.

Katar'ın yardımıyla, 90 milyon dolar olan ödeme 15'er milyon dolarlık 6 taksit halinde yapılacak.

Gazze'deki hükümet kaynaklarına göre nakit para, Katar'ın Gazze'deki Temsilcisi Muhammed el Emadi tarafından İsrail üzerinde araçla götürüldü.

Son aylarda Gazze'de çok sayıda Filistinli sınırdaki protesto eylemlerinde İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

İsrail sessizliğini koruyor

İsrailli yetkililer henüz ödeme hakkında açıklama yapmadı. Ancak ödeme, nakit sıkıntısı çeken Hamas'ın sınırdaki protestolara son vermesi karşılığında, İsrail'in Gazze'ye ablukasını hafifletmeye yönelik bir anlaşmanın parçası gibi görülüyor.

Uzun süredir Hamas'ın müttefiği olan Katar'ın İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

İsrail'in onayladığı bir anlaşmayla da Katar, Gazze'deki tek elektrik santralinde kullanılmak üzere ek yakıt almaya başladı ve bölgede planlı elektrik kesintileri son yılların en düşük seviyesine indi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:47
  1. Katar
  2. Filistin

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