Katar'ı salladı ama, Fenerbahçelileri yıktı!

Dünya Kupası’nda Ekvador formasıyla fırtına gibi esen Enner Valencia'nın sakatlığı Fenerbahçelileri üzdü.

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Enner Valencia, Ekvador formasıyla Dünya Kupası’nda da şova devam ediyor. Ancak gösterdiği olağanüstü özveri, Sarı-Lacivertliler’i bir hayli endişelendiriyor. Dev organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar’ı attığı iki golle saf dışı bırakan Ekvador kaptanı, bu karşılaşmayı tamamlayamamış, yorgunluk ve aldığı darbeler nedeniyle mücadelenin sonunu kulübeden izlemişti.

Hollanda karşısında da fırtına gibi esen Fenerbahçeli yıldız, bu kez 1-0 geriye düştükleri maçı çevirdi ve skoru 1-1’e taşıyan golü attı. Ancak bu kez ciddi bir sakatlık yaşaması ve sahayı sedye ile terk etmesi özellikle Fenerbahçe teknik heyetini bir hayli üzdü.

Ekvador sağlık ekibinin kontrolünde tetkikleri yapılan Enner Valencia, 29 Kasım’da Khalifa Uluslararası Stadı’nda Senegal ile oynanacak olan A Grubu son maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Deneyimli oyuncunun bu maçta oynamak istemesi Fenerbahçe taraftarında olası büyük bir sakatlık konusunda endişe yaratıyor. Sarı-Lacivertliler’i performansıyla mutlu ediyor ancak sakatlık konusu için de huzursuz ediyor. Ekvador’un Dünya Kupaları’nda attığı son 6 gole imza koyan yıldız oyuncunun bu özverisi, “Valencia ateşle oynuyor” şeklinde değerlendiriliyor.