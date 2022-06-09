Katar'ı istemeyenlerin bir hesabı varmış! İYİ Parti de ABD'ci çıktı

Piyasada felaket tellalı olarak Evren Devrim Zelyut ve Remzi Özdemir’in Youtube kanalında, doların 13 liraya nasıl gerileyeceği açıklanırken İYİ Parti ile ilgili de önemli bir ifşada bulunuldu.

Bilindiği üzere Millet İttifakı kurmayları Arap ülkelerinin özellikle Katar’ın Türkiye’ye yönelik yatırımlarına karşı çıkıyor. Türkiye’nin yararına yapılacak yatırımların sürekli karşısında duran İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ABD fon yöneticileriyle bir görüşme yaptığını açıkladı.

Remzi Özdemir, seçimi muhalefetin kazanması halinde 60 milyar doların Türkiye'ye giriş yapacağı iddiasını dile getiren İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın açıklamalarına yer vererek şunları söyledi:

“Millet İttifakı'nın seçilmesi halinde biz görüşmeler yaptık, uluslararası fonlar ile görüştük. İlk etapta Türkiye'ye getireceğimiz paranın miktarı 60 milyar dolar. Bunu bizzat Bilge Bey söyledi. '1 yıl içerisinde kısa vadede hemen gelecek' dedi. 'Hemen arkasından bunu 100'ün üzerine atacağız. Ama aslında direkt yatırım istiyoruz. Özellikle arazi tahsisi, yeni fabrikaların açılması için uluslararası güvence verip yabancı yatırımcının kalıcı çünkü aynı zamanda bu işsizlik sorununu da çözecek. Bu sermaye 3 günde hisse senedi sermayesi gibi olmayacak.' dedi. 60 milyar dolar kısa vadede gelirse bir ay içerisinde gelirse ne olur. Evet 13 liraya çok rahat gelir"