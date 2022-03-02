Katar’dan Türk vatandaşlarına güzel haber!

Yeniakit Ankara

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı MoPH tarafından onaylanmış/tanınan ve belirlenmiş bir bağışıklık geçerlilik süresi içinde uygulanan COVID-19 aşısı ile tamamen aşılanan tüm ziyaretçiler, Katar'akırmızı listede yer alan bir ülkeden giriş yapmadıkça artık karantinaya alınmayacaktır. Şu anda kırmızı listede sadece dokuz ülke bulunuyor.

Katar’a girişlerde gerekli prosedürler

Katar’a gidecek olanlar için uyulması gereken prosedür ise şöyle sıralandı:

Tüm ziyaretçiler, menşe ülkedeki kalkış saatinden itibaren 48 saat geçerli ve negatif seyahat öncesi PCR laboratuvar sonucunu ibraz etmelidir.

Ziyaretçilerin seyahat öncesi kayıt sistemi www.ehteraz.gov.qa aracılığı ile kayıt yaptırmaları ve aşı sertifikası, önceden geçirilmiş COVID-19 enfeksiyonuna dair belge, koşullu aşılar için seroloji antikor testi sonuçları ve PCR laboratuvar sonucu (aşağıya bakınız) gibi ilgili belgeleri varıştan en az üç gün önce sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Elektronik ön kayıt sürecinde PCR test sonucunun yüklenmesi zorunlu olmamakla birlikte, seyahat öncesi PCR testi yaptırması gereken yolcuların, uçağa binebilmeleri için PCR test sonucunun orijinal kopyasını uçtukları havayolu firmasına veya gümrüğe (kara ve deniz) ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tüm yolcular Katar'a gelmeden önce Taahhütname ve Onay Formu'nu imzalamalıdır. Form, Halk Sağlığı Bakanlığı web sitesinde, ön kayıt platformu web sitesi www.ehteraz.gov.qa'da ve havayolu online rezervasyon formunda mevcuttur.

Ziyaretçiler, Ehteraz mobil uygulamasını indirmeli ve varışta yerel veya uluslararası bir SIM kartın kullanıldığı bir telefonda etkin hâle getirmelidir.