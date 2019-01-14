Katar'dan 'Şam Büyükelçiliği' açıklaması: Suriye ile...
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, Suriye'nin Şam kentindeki büyükelçiliği yeniden açmaya gerek olmadığını ve Suriye ile ilişkilerin normalleşmesine dair bir işaret görmediklerini söyledi.14 Ocak 2019 Pazartesi 23:59
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani, Şam bulunan büyükelçiliklerini açmayacaklarını ifade ederek Esed rejimi ile ilişkilerinde normalleşmeye dair bir işaret görmediklerini belirtti. El Sani, Esed rejimini "savaş suçlusu" olarak niteledi.
El Sani ayrıca Suriye'nin 2011 yılında askıya alınan Arap Birliği üyeliğinin tekrar aktifleştirilmesine karşı olduklarını dile getirdi.
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