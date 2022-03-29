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Dünya Katar'dan kritik Mısır kararı!
Dünya

Katar'dan kritik Mısır kararı!

Mısır hükümeti, toplam 5 milyar dolar değerinde bir dizi yatırım anlaşması yapmak üzere Katar ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 15:50:00 -
Katar'dan kritik Mısır kararı!

Mısır, ilerleyen dönemde Katar’ın ülkeye 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

İki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşme sonrası Mısır kabinesinden yapılan açıklamada yatırımları koordine etmek için ortak bir komite kurulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Başlıca gıda ithalatçısı ülkelerden bir olan Mısır ekonomisinin Ukrayna savaşı kaynaklı rekor seviyelere ulaşan tahıl fiyatları yüzünden ağır bir darbe aldığı belirtilirken söz konusu yatırımlar için herhangi bir zaman çizelgesi verilmedi.

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