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Dünya Katar'dan İsrail'i zora sokacak açıklama
Dünya

Katar'dan İsrail'i zora sokacak açıklama

Katar, İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde gerginliğin kontrol altına alınması için çalıştıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:46:00 - 2020-08-19 12:55:14
Katar'dan İsrail'i zora sokacak açıklama

Türkiye'nin ortadoğudaki büyük müttefiki Katar, İsrail ablukası altında bulunan Gazze'de gerginliğin kontrol altına alınması için çalıştıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, önemli ifadeler kullandı.

İsrail'in ablukası sonrası Gazze'de tırmanan krizden bölge halkının etkilenmemesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyleyen İmadi, "Gazze Şeridi'ndeki tırmanışın kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyoruz ve tüm taraflarla temaslarımıza en yüksek düzeyde devam ediyoruz." dedi.

Katar'ın Filistin'e her düzeyde destek verdiğini kaydeden Muhammed el-İmadi, Filistin halkının çektikleri sıkıntıyı hafifletmek için bu desteğin sürdürüleceğinin altını çizdi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı İmadi, Gazze'de yşanan insani krizle ilgili uluslarası topluma çağrısı yaptı.

Son bir haftada Gazze'ye uyguladığı ablukayı sıkılaştıran Tel Aviv yönetimi, hava saldırılarını sürdürüyor.

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