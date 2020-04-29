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Katar'dan, İran ve Cezayir'e Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım

2020-04-29 02:53:39 -
Katar'dan, İran ve Cezayir'e Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım

DOHA (AA) - Katar, İran ile Cezayir'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede destek için tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Katar haber ajansı QNA'nın Emirlik Divanı'ndan naklettiği habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kovid-19'la mücadele için Cezayir'e acil tıbbi yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Haberde, İran'a da 16 tonluk tıbbi malzemeden oluşan dördüncü yardım sevkiyatının yapıldığı kaydedildi.

Katar, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana İran, Filistin, Çin, İtalya, Lübnan, Gazze, Tunus, Nepal, Ruanda ve son olarak da Cezayir'e tıbbi yardımda bulunmuş oldu.


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