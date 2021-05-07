Katar'dan iki ülkeye flaş çağrı: Türkiye ile yakınlaşın

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani, Körfez Arap ülkeleri ile İran'ın, bölgesel gerilimleri yatıştıracak bir diyalog yöntemi üzerinde anlaşmaya varmaları gerektiğini söyledi.

Şeyh Muhammed ayrıca Katar'ın müttefiki Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkileri iyileştirme adımlarını memnuniyetle karşıladı ve iki Arap ülkesini Ankara ile yakınlaşmaya çağırdı.

Reuters'a yaptığı açıklamada Şeyh Muhammed, "Bölgenin istikrara ihtiyacı var, bölgedeki tüm oyuncuların bir araya gelmesi ve tüm bu gerilimleri yatıştırmak için diyalog kurması gerekiyor" dedi.

Şeyh Mohammed "Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) İran'la görüşmesi, GCC'nin endişelerini ve İran'ın da endişelerini gidermek için bölgesel bir format üzerinde anlaşması gerekiyor" dedi.

Türkiye dışişleri bakanının önümüzdeki hafta görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye ile Mısır arasında yıllar sonra yapılan ilk üst düzey görüşmelerde Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'de güvenlik konuları ele alındı.

Şeyh Mohammed, "Eminim ki tüm bu oyuncular bir araya gelirse, bunun bölgesel istikrar üzerinde önemli bir etkisi olacak" dedi.