  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dev derbinin hakemi belli oldu
Mezhepçilik boyut kazandı! Camileri hüseyniyeye çevirdiler
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Üstad Necip Fazıl ve Mirzabeyoğlu kapakta
Dünya Katar'dan iki ülkeye flaş çağrı: Türkiye ile yakınlaşın
Dünya

Katar'dan iki ülkeye flaş çağrı: Türkiye ile yakınlaşın

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani, Suudi Arabistan ve Mısır'ın Türkiye'ye yakınlaşması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 10:00:00 -
Katar'dan iki ülkeye flaş çağrı: Türkiye ile yakınlaşın

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani, Körfez Arap ülkeleri ile İran'ın, bölgesel gerilimleri yatıştıracak bir diyalog yöntemi üzerinde anlaşmaya varmaları gerektiğini söyledi.

Şeyh Muhammed ayrıca Katar'ın müttefiki Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkileri iyileştirme adımlarını memnuniyetle karşıladı ve iki Arap ülkesini Ankara ile yakınlaşmaya çağırdı.

Reuters'a yaptığı açıklamada Şeyh Muhammed, "Bölgenin istikrara ihtiyacı var, bölgedeki tüm oyuncuların bir araya gelmesi ve tüm bu gerilimleri yatıştırmak için diyalog kurması gerekiyor" dedi.

Şeyh Mohammed "Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) İran'la görüşmesi, GCC'nin endişelerini ve İran'ın da endişelerini gidermek için bölgesel bir format üzerinde anlaşması gerekiyor" dedi.

Türkiye dışişleri bakanının önümüzdeki hafta görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye ile Mısır arasında yıllar sonra yapılan ilk üst düzey görüşmelerde Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'de güvenlik konuları ele alındı.

Şeyh Mohammed, "Eminim ki tüm bu oyuncular bir araya gelirse, bunun bölgesel istikrar üzerinde önemli bir etkisi olacak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat! 2021, 2022 ve 2023 seviyelerini verdi
Ekonomi

Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat! 2021, 2022 ve 2023 seviyelerini verdi

Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ederken Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, altın fiyat..
Türkiye'den 7 yıl sonra flaş Irak kararı
Gündem

Türkiye'den 7 yıl sonra flaş Irak kararı

2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kalleş saldırısının ardından bu yana kapalı olan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yapılan çalışmaların ar..
Kahramanmaraş'ta operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu
Gündem

Kahramanmaraş'ta operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki jandarma operasyonunda bir kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay