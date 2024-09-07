Katar'dan Hakim Ziyech için Geleceğin yıldızı diyorlardı: Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken! İlk kez açıklandı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha sakin bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala adeta şaha kalktı.

Sarı-kırmızılılar, dünya çapında büyük yankı uyandıran bir transfere imza attı.

Cimbom, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen ve dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray, 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün 6 milyon Euro maaş alacağını açıkladı.

Osimhen takviyesiyle gündem olan sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn'ün ayrılığının ardından sol bek bölgesini de güçlendirdi.

Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Senegalli oyuncuyu 1 milyon Euro'ya kiralayan sarı-kırmızılılar, zorunlu satın alma opsiyonu olarak ise 8 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu, 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'da Osimhen ve Jakobs hamlelerinin yanı sıra bir de ayrılık gerçekleşti.

Sarı-kırmızılılar, milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya gönderdi.

Aslan'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından sezon başında bonservisi alınan Hakim Ziyech'in de takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Faslı yıldızın takımdan ayrılmak istediği ve bu talebini yönetime ilettiği öne sürülmüştü.

Fransız basını, adı Katar takımlarıyla anılan deneyimli kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY'DA KALIYOR

Bladi'de yer alan habere göre; Hakim Ziyech, kariyerine Galatasaray'da devam edecek.

Haberde sarı-kırmızılıların Ziyech'i takımda tutma kararı aldığı ve bu nedenle UEFA listesine eklediği belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun adı Al-Arabi ve Al-Gharafa gibi takımlarla anılıyordu.

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 237 dakika süre aldı.

Faslı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Ziyech'in güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.