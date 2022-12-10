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Aktüel Katar'dan flaş haber: Spor muhabiri ABD'li ünlü Grant Wahl görevi başında hayatını kaybetti!
Aktüel

Katar'dan flaş haber: Spor muhabiri ABD'li ünlü Grant Wahl görevi başında hayatını kaybetti!

ABD’li spor muhabiri Grant Wahl, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası takibi sırasında birdenbire rahatsızlanarak hayatını kaybetti. ABD'li ünlü spor muhabiri Katar'da görevi başındaydı. Bir görgü tanığı basına açıklama yaparak Wahl’un Hollanda - Arjantin maçı sırasında aniden yere yığıldığını belirtti. Katar'daki ölüm haberi Arap ülkesinin gündeminde. ABD’li gazeteci Grant Wahl kimdir? Tribünde fenalaşan Grant Wahl neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı? Efsanevi spor muhabiri hakkındaki işte o haber...

Yeniakit Publisher
2022-12-10 16:30:00 - 2022-12-10 16:43:21
Katar'dan flaş haber: Spor muhabiri ABD'li ünlü Grant Wahl görevi başında hayatını kaybetti!

Spor muhabiri Grant Wahl’un dün oynanan Hollanda - Arjantin maçı sırasında, basın alanında rahatsızlandığını ve burada acil tıbbi tedavi aldıktan sonra hastaneye sevk edildiği belirtildi. Wahl’un ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Wahl, dün akşam sosyal medya hesabından en son “Hollanda tarafından tasarlanmış inanılmaz bir duran top golü” mesajını paylaşmıştı.

ABD Futbol Federasyonu Wahl’un hayatını kaybetmesinin ardından basın açıklaması yayınlayarak futbolun Wahl’un hayatı olduğunu belirtti. Açıklamada Wahl’un eşi Dr. Celine Gounder’a başsağlığı dilendi. Wahl'ün eşi Gounder federasyonun basın açıklamsını tekrar paylaşarak, "Tam bir şoktayım" mesajını paylaştı.

Alanında oldukça tanınmış olan Grant Wahl, ABD’de ünlü haber televizyon kanalları ve gazetelerine futbol alanında muhabirlik ve gazetecilik yapıyordu. Grant Wahl twitter'de gündem oldu. Soccer, 48 yaşındaki gazeteci Grant Wahl'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

ABD'li gazeteci Grant Wahl kimdir?

Grant Wahl, en iyi Sports Illustrated için kıdemli bir yazar ve Fox Sports için bir muhabir olarak tanınan CBS Sports için Amerikalı bir spor muhabiri ve futbol analisti idi. Beckham Deneyi kitabının da yazarıdır. Wikipedia

Doğum tarihi: 2 Aralık 1974, Mission, Kansas, ABD
Ölüm tarihi ve yeri: 10 Aralık 2022, Katar
Eşi: Céline Gounder
Eğitim: Princeton Üniversitesi (1992–1996), Shawnee Mission East High School

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