Katar'dan flaş haber: Spor muhabiri ABD'li ünlü Grant Wahl görevi başında hayatını kaybetti!

Spor muhabiri Grant Wahl’un dün oynanan Hollanda - Arjantin maçı sırasında, basın alanında rahatsızlandığını ve burada acil tıbbi tedavi aldıktan sonra hastaneye sevk edildiği belirtildi. Wahl’un ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Wahl, dün akşam sosyal medya hesabından en son “Hollanda tarafından tasarlanmış inanılmaz bir duran top golü” mesajını paylaşmıştı.

ABD Futbol Federasyonu Wahl’un hayatını kaybetmesinin ardından basın açıklaması yayınlayarak futbolun Wahl’un hayatı olduğunu belirtti. Açıklamada Wahl’un eşi Dr. Celine Gounder’a başsağlığı dilendi. Wahl'ün eşi Gounder federasyonun basın açıklamsını tekrar paylaşarak, "Tam bir şoktayım" mesajını paylaştı.

Alanında oldukça tanınmış olan Grant Wahl, ABD’de ünlü haber televizyon kanalları ve gazetelerine futbol alanında muhabirlik ve gazetecilik yapıyordu. Grant Wahl twitter'de gündem oldu. Soccer, 48 yaşındaki gazeteci Grant Wahl'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

ABD'li gazeteci Grant Wahl kimdir?

Grant Wahl, en iyi Sports Illustrated için kıdemli bir yazar ve Fox Sports için bir muhabir olarak tanınan CBS Sports için Amerikalı bir spor muhabiri ve futbol analisti idi. Beckham Deneyi kitabının da yazarıdır. Wikipedia

Doğum tarihi: 2 Aralık 1974, Mission, Kansas, ABD

Ölüm tarihi ve yeri: 10 Aralık 2022, Katar

Eşi: Céline Gounder

Eğitim: Princeton Üniversitesi (1992–1996), Shawnee Mission East High School