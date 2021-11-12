Katar'dan Esed kararı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BAE-Esed ilişkilerine değinirken, Esed rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyi düşünmediklerini ve Esed'in yaptıklarından dolayı hesap vermesi gerektiğini söyledi.



Al Sani, Washington'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan konusunda iki anlaşmanın imzalanması töreninde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

BAE'nin Suriye'de Esed rejimi ile ilişkileri normalleştirmesine yönelik soru üzerine değerlendirmede bulunan Al Sani, "Tavrımız çok net. Esed rejimiyle normalleşme, şu anda düşündüğümüz ve değerlendirdiğimiz bir adım değil. Esed'in kendi halkına karşı işlediği tüm suçların hesabının sorulması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Al Sani, Suriye'deki krizin barışçıl bir geçiş ile aşılması için siyasi çözümü desteklediklerini ifade etti.

Bölgedeki tüm ülkeleri Suriye konusunda aynı noktada bir araya getirmenin hüsnükuruntu olduğunu ve Esed ile ilişkileri normalleştirmenin ülkelerin egemen kararları olduğunu söyleyen Al Sani, "Ancak ülkelerin daha ileri adımlar atmamasını bekliyoruz." dedi.

Al Sani, Suriye halkının maruz kaldığı ve şu anda halen yaşamaya devam ettiği sefalet nedeniyle Katar'ın Esed rejimi konusundaki kararlılığında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Katarlı Bakan, "Katar'ın pozisyonu olduğu gibi kalacak. Esed rejiminin, kendi ülkesine ve kendi halkına verdiği zararı onarmaya kararlı olduğunu gösteren ciddi bir adım attığını görmüyoruz. Bunu ciddiye almadığı sürece de pozisyonumuzu değiştirmenin uygun bir seçenek olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı soruya yanıt veren Blinken ise "Bu ziyaretlerin ve etkileşimlerin gönderdiği sinyaller konusunda endişeliyiz. Ve tüm ortaklarımızı Esed rejiminin işlediği ve fiilen işlemeye devam ettiği suçları hatırlamaya çağırıyorum. Normalleşmeyi desteklemiyoruz. Ve yine dostlarımıza ve ortaklarımıza gönderdikleri sinyalleri dikkate almalarını vurguluyoruz." dedi.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Şam'ı ziyaret edip ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Esed ile bir araya gelmişti.

İran açıklaması

İran ile Katar arasındaki ilişkilere yönelik soruya yanıt veren Al Sani, "İran ile ilişkilerimizin farkı dinamikleri ve İran bizim komşumuz, iyi komşuluk ilişkisini sürdürmemiz gereken bir ülke. Ve bu ilişkide hiçbir zaman ABD ile ittifakımızın veya diğer ülkelerle ilişkimizde hesabı yapılan bir şey olmadı." dedi.

Al Sani, Katar'ın İran ile ilişkisini ABD ve diğer müttefiklerle bir iletişim aracı olarak kullandığını kaydederek, ABD ve İran'ı bir an önce nükleer anlaşmaya dönme konusunda uzlaşı sağlamaya teşvik ettiklerini belirtti.