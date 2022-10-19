Katar'dan dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Gözler hemen Türkiye'ye çevrildi

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, Ukrayna savaşının devam etmesi ve Rus gazının geri dönmemesi halinde arz sorununun 2025’e kadar sürebileceğini söyledi.

Kaabi, Avrupa’nın bu kış elektrik ve ısıtma için yeterli gaza sahip olması gerektiğini belirterek rezervler tükendikçe 2023’te daha zorlu bir mücadelenin geleceği konusunda uyardı.

2025'e kadar kriz devam edebilir

Avrupa’da sert bir kış olması durumunda “gelecek yıl çok daha kötü olacağını” söyleyen Kaabi, “Rus gazı geri akmaya başlamazsa, enerji krizi 2025’e kadar uzayabilir” dedi. Kaabi, “Şu an depoların dolu olması sorun değil. Önümüzdeki yıl için rezervleri veya depoyu gerçekten yenilemek sorun olacak. Yani gelecek yıl ve sonraki yıl, hatta 2025’e kadar sorun sürebilir” diye konuştu.

Birçok Avrupa ülkesi Rus fosil yakıtlarından vazgeçmek istedikleri için alternatif ararken dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan Katar’la görüşmelerde bulunmuştu. Ancak Kaabi, “Avrupa’da sıfır Rus gazı” senaryosu ile bir gelecek tasavvur edilemeyeceği konusunda uyardı.

Katar LNG'si Avrupa'ya yetmez

Rusya, geçen yıl AB ülkelerine yaklaşık 155 milyar metreküp doğal gaz sağladı ve bu miktar bloğun toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturdu. Avrupa ise Cezayir ve Norveç gibi ülkelerden gaz tedarikini ve uzak bölgelerden LNG ithalatını artırarak bu bağımlılığı azaltmayı umuyor.

Ancak Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rus gazının ikamesi için tüm piyasanın üçte birine eşdeğer olan yıllık 112 milyon ton LNG’ye ihtiyaç duyuyor. Katar ise halihazırda LNG’sinin yüzde 70’ini Asyalı müşterilere uzun vadeli sabit sözleşmelerle sevk ediyor. Ülke yeni projeler devreye girene kadar mevcut üretiminin sadece yüzde 10-15’ini Avrupa’ya yönlendirebilecek durumda.

Gözler Türkiye'ye çevrildi

Katar'ın açıklaması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurabileceğini yönündeki sözleri daha önemli hale geldi.