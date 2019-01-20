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Katar'dan dev bağış!

Katar, terörle mücadele kapsamında Somali'ye 68 zırhlı askeri aracı hediye etti. Türkiye de terörle mücadele kapsamında Somali'de "yurt dışındaki en büyük üssünü" açmış ve ülkedeki askerlere eğitim vermeye başlamıştı.

20 Ocak 2019 Pazar 00:00
Katar'dan dev bağış!

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katarlı "Star Motors" tarafından üretilen 68 zırhlı araç Somali'ye bağışlandı.

Katar'dan yola çıkan zırhlı araçlar deniz yoluyla Somali'ye gönderildi. Zırhlı araçlar, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Muhammed ve Somali Genelkurmay Başkanı Dahir Adan Elmi'nin katılımıyla düzenlenen bir törenle teslim alındı. Savunma Bakanı Muhammed, Katar'a desteği nedeniyle teşekkür etti.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, başkent Mogadişu'da teslim edilen zırhlı araçların, Somali ordusuna ülkedeki Eş Şebab örgütüyle mücadele de büyük katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye de terörle mücadele kapsamında Somali'de "yurt dışındaki en büyük üssünü" açmış ve ülkedeki askerlere eğitim vermeye başlamıştı.

Jeopolitik konumu itibariyle Afrika kıtasının en önemli ülkelerinden olan Somali, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tüm baskılarına rağmen, Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargoda tarafsız kalmayı tercih etmişti.

Bu gelişmelerden yola çıkan Reuters, Katar'ın bu adımını, "ülke üzerindeki nüfuzunu artırmaya yönelik" olarak yorumladı.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 23:15
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