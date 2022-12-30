Katar'dan açıklama: Kınıyoruz

Katar, 'İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim alanlarını geliştirme planları ve Kudüs kentini Yahudileştirme girişimlerini' kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin işgal altında tuttuğu Filistin toprakları Batı Şeria ve Filistin'in başkenti Kudüs'teki yerleşim yerlerine ilişkin planlarına sert tepki gösterildi.

İşgalci İsrail hükümetinin yerleşim yerlerini geliştirme planları ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme girişimlerini sürdürmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, bu adımların Filistinlilerin haklarına açıkça saldırı olduğu gibi Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Katar'ın, terörist İsrail'in tekrarlanan ihlalleri sebebiyle iki devletli çözüme ilişkin uluslararası çabaların baltalanmasından endişe duyduğu aktarılan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden yasa dışı yerleşim politikalarını durdurma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının haklarını savunma ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletine ilişkin Katar'ın değişmez duruşuna dikkat çekildi.

İşgalci İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste dün düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı. Aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle koalisyon oluşturan Netanyahu, Meclisten güvenoyu almadan bir gün önce hükümet programını sosyal medya hesabından açıklamıştı. "Yahudilerin İsrail'in tüm topraklarında ayrıcalıklı ve sorgulanamaz yaşama hakkı olduğu" iddiasınınyer aldığı programda, hükümetin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri dahil Necef Çölü ve Celile bölgesinde Yahudi yerleşim yerleri kuracağı ve genişleteceği aktarılmıştı. Terörist İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası toplum bu konuyu barış görüşmelerinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görüyor.