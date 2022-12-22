Katar'daki Dünya Kupası'nda Türk imzası! Bakan Varank açıkladı

İzmir'de düzenlenen 9. AR-GE ve Tasarım Merkezi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreni'nde konuşan Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Jeremy Rifkin neden vizyon toplantısına katılmadı?" sorusuna verdiği, "Allah aşkına teknolojiyi bir görsün bu millet, oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum." yanıtı anımsattı.

"Kılıçdaroğlu'nun yüksek teknoloji vizyonunun, oturduğu yerden Amerika'yı izlemek" olduğunu söyleyen Bakan Varank, yüksek teknolojinin, Türkiye'deki 97 teknoparkta, sayıları bin 567'ye ulaşan AR-GE ve tasarım merkezlerinde, buralarda faaliyet gösteren 11 binin üzerindeki firmada, bu firmalarda yürütülen yapay zeka, biyoteknoloji, nesnelerin interneti, uzay, havacılık, robotik, nanoteknoloji gibi projelerde görülebileceğini ifade etti.

Türkiye'de de yüksek teknolojili üretim yapıldığını vurgulayan Varank, "Yüksek teknolojili üretim yapan bir Türkiye'de şu anda hamdolsun yaşayabiliyoruz. Bunları görmek için Londra'ya, Almanya'ya gitmeye gerek yok. Türkiye'yi gezmek yeterli ya da gelip bu toplantıya katılmak yeterli. Buradaki paydaşlarımızın her biri yüksek teknolojili alanlarda, inovasyon alanında çalışmalar yaparak hem kendileri kazanıyorlar ama aynı zamanda Türkiye'ye kazandırıyorlar." diye konuştu.

- "BİRÇOK BAŞARI HİKAYESİ ÇIKTI, YENİLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR"

AR-GE ve inovasyonu kalkınmanın ve refahın anahtarı olarak gördüklerini dile getiren Mustafa Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hedefimiz teknolojiyi ithal eden Türkiye'den, yüksek teknolojinin yapısına sahip bir Türkiye'ye hızlı bir geçiş yapabilmek. Son yıllarda katma değerli ürünlerde ve yüksek teknoloji üretiminde oldukça önemli bir ivme yakaladık. Ancak bu ivmenin devam edebilmesi için ekosistemdeki bütün aktörlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu aktörlerin başında da elbette teknoparklar geliyor. Teknoparklarımız Türkiye'nin yenilikçi ve bilgi temelli gelişimde önemli bir rol üstleniyor. Burada bilgi, ticari ürüne dönüşüyor. Başlangıç aşamasındaki teknoloji tabanlı girişimlere kuluçka merkezlerinde uygun ortamlar sağlanıyor. Danışmanlık ve eğitim gibi desteklerle girişimcilerin gelişmelerinde önemli katkılar sağlanıyor. Teknoparklarda sağlanan bu desteklerle birçok başarı hikayesi şu anda ortaya çıkmış durumda ve yenileri de gelmeye devam ediyor."

Bakan Varank, Türkiye'nin yeni ekonomi modelinde milyar dolar değerlemeye ulaşan teknoloji tabanlı şirketlerin başat aktörler olacağını belirterek, Türkiye'den çıkan Unicorn'ların (1 milyar dolar veya daha fazla yatırımcı değerine sahip şirket) sayısının 6'ya ulaştığını, bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyabilmeyi hedeflediklerine işaret etti.

Küresel hedefleri olan ölçeklenme aşamasındaki Turcorn (Türkiye kökenli unicorn) adaylarına, ihtiyaçlarına özel şekilde destekler vereceklerini aktaran Varank, "Bu girişimlere tanıtım, alan bazlı danışmanlık, iş ağlarına ve finansal kaynaklara erişim destekleri sunacağız. Büyük markaların başarılarında imzası olan profesyoneller, ulusal yol göstericiler olarak bu aday girişimlere birebir danışmanlık desteği verecek." değerlendirmesini yaptı.

AR-GE ve tasarım merkezleri sayesinde yüksek teknolojiye dayalı yüksek kalite ve standartlarda özgün ürünlerin geliştirilmesini sağladıklarını kaydeden Varank, şunları söyledi:

"Bu merkezler sayesinde nitelikli iş gücü istihdamını arttırmanın yollarına bakıyoruz. AR-GE ve tasarım ürünlerinin önemli bir bölümü ticarileşiyor ve bu merkezler sayesinde şu anda yurt dışına ihraç edilebiliyor. Yalnızca ihracat değil. Mesela Togg'un pek çok bileşeninde AR-GE ve tasarım merkezlerimizin imzası var. Biz aynı zamanda işte Türkiye'de bu tip projelere AR-GE ve tasarım merkezlerimizle katkı sağlamanın da haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu merkezlerimizde başarı örneklerinin sayısı da giderek artacak."

Teşvikler, düzenleyici politikalar, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE, tasarım merkezlerinin yetkinliğinin artırılması konusunda kamunun önemli rol oynadığını ifade eden Varank, "Bugüne kadar teknoparklarımıza altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi desteği olarak geri ödemesiz şekilde güncel rakamlarla yaklaşık 2,4 milyar lira kaynak aktarıldı. AR-GE merkezlerimizin bugüne kadar yararlandıkları teşvik ve muafiyetlerin tutarı 36 milyar liraya, tasarım merkezlerinin ise 1,5 milyar liraya yaklaştı." ifadelerini kullandı.

-"ELEŞTİRİLERİN TAMAMI HAKSIZ"

Bakan Varank, yaptıkları değişikliklerle kuluçka merkezlerinin teknoparklar dışında da faaliyet göstermesinin önünü açtıklarını, bu kapsamda bölge alanı dışında şu anda 4 kuluçka merkezi kurulumu gerçekleştiğini belirtti.

Böylece kentlerle teknoparkları birleştirerek, özellikle genç girişimcilerin kuluçka desteklerinden çok daha fazla faydalanmalarının yolunu açtıklarını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada belediyelerimiz öncü rol üstleniyorlar. İstanbul'da belediyelerimizin öncü olduğu çalışmalar var. Ankara'da belediyelerin öncü olduğu çalışmalar var. Zaman zaman biz AR-GE ve inovasyondan bahsettiğimizde biliyorsunuz siyasi birtakım eleştiriler geliyor. Diyorlar ki 'Siz sadece kendi belediyelerinizle çalışıyorsunuz'. Tırnak içinde söylüyorum 'Yandaşlarınızla çalışıyorsunuz' ama emin olun bu eleştirilerin tamamı haksız, gerçekle alakası olmayan eleştiriler. Şehirde kuluçka merkezlerinden ilk örneklerden birini Bilkent Cyberpark Ankara'da gerçekleştirdi. Paydaşı Ankara Büyükşehir Belediyesi. Cumhuriyet Halk Partili. Demek ki biz destek verirken, AR-GE'ye, inovasyona alan açarken aslında bir siyasi parti ayrımı göstermiyoruz ama anlamak isteyenler oluyor, istemeyenler oluyor. Keşke bu ekosistemi daha yakından takip etseler."

- "KEŞKE SOYER DE GELMİŞ OLSAYDI"

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de davet ettiklerini kaydeden Varank, "Keşke Tunç Soyer, davet ettik, bugün bu toplantıya gelmiş olsaydı, bunları dinleseydi. O da bir Cumhuriyet Halk Partili belediye olarak AR-GE'de inovasyon alanında neler yapılıyor bunları duysaydı ama biz çalışmaya devam edeceğiz, gayret etmeye devam edeceğiz. Bu ülkede taş üstüne taş koyan kim varsa bilsin ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onların yol arkadaşıdır. Kimsenin çekinmesine gerek yok. Biz onlarla yolda yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- İSTANBUL, KOCAELİ, İZMİR ÜÇGENİNDE İNOVASYON EKSENİ

İstanbul, Kocaeli, İzmir üçgeninde adeta bir inovasyon ekseni oluşturmaya çalıştıkları anlatan Varank, Bilişim Vadisi'nde Kocaeli'ndeki ve İstanbul'daki yatırımlarından sonra Bilişim Vadisi İzmir'in inşaatının devam ettiğini, 2023 yılında burada çok önemli faaliyetler gerçekleştirilmeye başlanacağını söyledi.

- "ZOOM TOPLANTISI YAPMAYA GEREK YOK"

Varank, İzmir'in Türkiye'deki inovasyonun öncü şehirlerinden biri olduğunun altını çizerek, bu toplantıyı İzmir'de yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Yurt dışından Türkiye'ye gelip AR-GE merkezi yatırımı yapmak isteyen firmaların gündemindeki kentlerin başında İzmir'in geldiğini belirten Varank, "İyi yolda ilerliyoruz. Biz desteklerimizi İzmir'e vermeye devam edeceğiz. Buradaki AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle inşallah çok daha güzel neticeleri almaya başlayacağız. AR-GE İnovasyon, teknoloji görmek isteyen varsa İzmir'e de gelebilir. Buradaki teknoparklarımızı da ziyaret edebilir. Hamburger yerine boyoz da yiyebilir. Gelsin buradaki ekosistemi, siyasilerimiz özellikle görsünler." diye konuştu.

Katar'daki Dünya Kupası'nda kullanılan taraftar yazılımının Türkiye'deki OBSS firması tarafından gönderildiğini belirten Varank, sözlerini, "Teknoloji görmek isteyenler bizim firmalarımıza bakabilir. Zoom toplantısı yapmaya gerek yok." diye tamamladı.

- TOPLANTIDAN NOTLAR

Törende Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit de konuşma yaptı.

AR-GE ve Tasarım Merkezleri için 10 kategoride 30 ödül, teknoparklar için ise 4 kategoride 12 ödül olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerine verildi.

SOCAR'ın, dünyada ilk kez Türk Standardları Enstitüsü tarafından belgelenen, Endüstride TS EN ISO 56002 Inovasyon Yönetim Sistemi Standardı'nı almaya hak kazandığı açıklanırken, etkinlikte, bakanlığın katkı verdiği TRT ortak yapımı "Galaktik Tayfa" filminin fragmanı da izlendi.