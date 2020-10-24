  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katar'da devlete bağlı dev şirketten Fransa kararı
Dünya

Katar'da devlete bağlı dev şirketten Fransa kararı

Katar devletine bağlı dev market zinciri Al Meera, İslam düşmanlığını körükleyen Fransa'ya ait malları satmama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:45:00 -
Katar'da devlete bağlı dev şirketten Fransa kararı

Katar'da Fransa'ya yönelik boykot büyüyor. Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, Fransa'da yeniden Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladıklarını duyurdu.

Al Meera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz, adetlerimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, "Yolumuzu aydınlatan meşalemiz, yorumlarınız ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz." denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları ve bazı gazetelerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının ardından Katar'daki bazı iş yerleri Fransız mallarını raflarından indirme kararı almıştı.

Katar Üniversitesi de boykot kararı aldı

Katar Üniversitesi de Fransa'ya tepki olarak Fransız Kültür Haftası etkinliğini erteledi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İslami sembollere, inanç ve mukaddesata karşı herhangi bir hakaret kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle Katar Üniversitesi yönetimi Fransız Kültür Haftası etkinliğini belirsiz bir tarihe erteleme kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'
Medya

EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini oynayan Yunus Emre Yıldırımer için "Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı" yakıştır..
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız
Dünya

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda gerilimi artıracak açıklam..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay