Katar'da devlete bağlı dev şirketten Fransa kararı

Katar'da Fransa'ya yönelik boykot büyüyor. Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, Fransa'da yeniden Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladıklarını duyurdu.

Al Meera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz, adetlerimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, "Yolumuzu aydınlatan meşalemiz, yorumlarınız ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz." denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları ve bazı gazetelerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının ardından Katar'daki bazı iş yerleri Fransız mallarını raflarından indirme kararı almıştı.

Katar Üniversitesi de boykot kararı aldı

Katar Üniversitesi de Fransa'ya tepki olarak Fransız Kültür Haftası etkinliğini erteledi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İslami sembollere, inanç ve mukaddesata karşı herhangi bir hakaret kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle Katar Üniversitesi yönetimi Fransız Kültür Haftası etkinliğini belirsiz bir tarihe erteleme kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.