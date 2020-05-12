Katar'a gizemli uçak! Arkasından bakın kim çıktı
Batı'nın Katar üzerindeki kirli emelleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde darbe yalanıyla Suudiler tarafından hedefe konan Katar'a dün CIA'ya ait olduğu tahmin edilen bir uçak gönderildi.
Geçtiğimiz hafta önce Katar sonra Venezuela darbe iddialarıyla gündeme geldi. ABD'li şirket tarafından Venezuela'ya düzenlenen sızma girişimi başarısız oldu. Aynı gün Katar ile ilgili darbe iddiaları ortaya atıldı.
Ortadoğu'da Filistin'in yanında duran ve Türkiye ile yakın ilişkiler kurduğu için bölge devletlerin kötü emelleri ile karşılaşan Katar dik duruşunu kaybetmiyor.
Geçtiğimiz hafta bazı Suudi Arabistanlı troller tarafından ortaya atılan iddialarda Katar'da darbe girişimi olduğu servis edilmişti. Kısa süre sonra Katar Devleti iddiaları yalanladı.
Bölgeye giden CIA uçağı
ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ait olduğu tahmin edilen bir uçak Zimbabve'den Katar'a geldi.
Katar'ın Ar-Rayyan kentine gelen uçağın hangi amaçla bölgeye geldiği bilinmiyor.