  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O köy alevlere teslim oldu! Evler tek tek küle döndü
Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik kilitlendi
Yahudi provokatörler provokasyona devam ediyorlar: Yine Filistinlilere saldırdılar
Husilerin Arabistan’a gönderdiği 2 İHA daha imha edildi!
Siyaset Katar yalanıyla öğrencilerin hayatıyla oynadı! Yüzlerce aileden suç duyurusu
Siyaset

Katar yalanıyla öğrencilerin hayatıyla oynadı! Yüzlerce aileden suç duyurusu

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, YKS'den hemen önce, "Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyacağı" yalanıyla milyonlarca öğrencinin sınavını etkiledi. Çocuklarının olumsuz etkilenmesi nedeniyle yüzlerce kişi Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 09:17:00 -
Katar yalanıyla öğrencilerin hayatıyla oynadı! Yüzlerce aileden suç duyurusu

CHP medyası, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavı öncesinde, öğrencilerin moralini altüst eden bir yalan habere imza atmıştı. "Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" yönündeki asılsız haber, Sözcü, Cumhuriyet ve T24 haber sitesinde yayımlanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan bu haberi paylaşarak yalana ortak olmuştu.Çocukları YKS'ye giren Türkiye'nin farklı yerlerinden 300'den fazla aile, çocuklarının sınav öncesi moralinin bozulduğunu ve motivasyonlarının düştüğü gerekçesiyle yalan haberi yapanlar ve yayanlar hakkında şikayetçi oldu.

Mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Doğukan Yılmazer, "Sınava saatler kala, Katarlı öğrencilerin üniversitelere sınavsız alınacağı seklinde ve ilgili devlet kurumlarınca çok kısa süre içerisinde yalanlansa da servis edilmeye devam edilen bir haberle amaçlanan iktidarı yıpratmak olsa da doğrudan milyonlarca öğrencinin hayatıyla oynandı. Bir gün sonra söz konusu habere ilişkin yayımlanan tekzip ve düzeltmeler ise insanların aklıyla alay etmekten başka bir anlam ifade etmemektedir. Dünden bu yana görüştüğüm bütün ebeveynler ve eğitimcilerin ortak görüsüdür ki sınava giden saatlerde çocukların umutları gibi psikolojileriyle de oynanmıştır. Anne babalar dün gece çocuklarıyla yasadıkları diyalogların, mesajlaşmalarının fotoğraflarını gönderiyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından bana, onları anlıyor ve üzülüyorum. Bizler de o çocuklarla aynı yollardan geçtik. Gençlerin hayalleriyle oynamak bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay