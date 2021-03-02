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Gündem Katar ve Türkiye arasında yeni iş birliği anlaşması
Gündem

Katar ve Türkiye arasında yeni iş birliği anlaşması

Katar Savunma Bakanlığı, Türk yetkililerle yapılan toplantı sonunda Türkiye ile yeni iş birliği anlaşmaları imzaladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 23:46:00 -
Katar ve Türkiye arasında yeni iş birliği anlaşması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Baybars Aygün'ün yanı sıra her iki ülkeden bazı üst düzey subayların katılımıyla düzenlenen Ortak Askeri Yüksek Komite toplantısının sona erdiği belirtildi.

Kapanış toplantısında birkaç ikili iş birliği anlaşması imzalandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu anlaşmaların içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, kapanış toplantısı öncesinde bir araya gelen Katar Genelkurmay Başkanı Ganim ve Türkiye Genelkurmay Başkanı Güler'in iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve bunu güçlendirmenin yollarını görüştüğü aktarıldı.

Askeri iş birliği

Katar ile Türkiye arasında 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komiteyle birlikte ikili ilişkilerde özellikle de savunma ve askeri alanda büyük ilerleme kaydedildi.

19 Aralık 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayi alanında iş birliği yapılarak, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı.

Anlaşma uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'da konuşlanırken, iki ülke arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlendi.

Son olarak, 14 Aralık 2019'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, iki ülkenin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarının katıldığı bir törenle açıldı ve karargaha "Halid Bin Velid Kışlası" adı verildi.

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