Kanada uyruklu kadın hastanede öldü Bir estetik cinayeti daha!

Yeniakit Publisher
Antalya'da özel bir hastanede göğüs ve karın gerdirme ameliyatı sonrası fenalaşan 35 yaşındaki Kanada uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Antalya'da özel bir hastanede göğüs ve karın gerdirme ameliyatı sonrası fenalaşan 35 yaşındaki Kanada uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde bulunan özel kadın hastalıkları ve doğum hastanesinde meydana gelen olayda, 2 Mart'ta karın ve göğüs gerdirme operasyonu için ülkesinden Antalya'ya gelen Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux (35), yapılan kontrol ve tetkiklerin ardından öğlen saatlerinde ameliyata girdi. Ameliyat sonrası Jessika Chagnon Gailloux, servise alındı.

Odasında kontrol altında tutulan Gailloux bir süre sonra fenalaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kadın hayatını kaybederken, olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ameliyatın sorunsuz geçtiği ve herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadığı belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme ve savcılık tarafından hastanede inceleme yapılırken, Gailloux'nun Antalya'ya birlikte geldiği arkadaşı S. J.'nin de ifadesine başvuruldu. Gailloux'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

