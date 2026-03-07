Rize’nin gizli lezzeti! Kokulu üzümlerden gelen lezzet

Halk arasında "mürdüme" ya da "kokulu kara üzüm" olarak bilinen siyah üzümlerden yapılan pepeçura, Osmanlı döneminden bu yana Rize ve çevresinde tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021'de coğrafi işaretle tescillenen pepeçura, günlük hayatın yanı sıra bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Tatlının tarifini lokanta işletmecisi Necibe Oflu, pepeçuranın yüzyılı aşkın geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bölgede kokulu üzümün önemli bir yerinin bulunduğunu belirten Oflu, "Üzümleri yıkayıp tanelerinden ayırıyoruz. Çok az suyla şırasını çıkarıyoruz. Nişasta, mısır unu ve unla hazırladığımız karışımı kaynayan şıraya ekliyoruz. Şekerini de pişme sırasında katıyoruz. Hiçbir gıda katkısı yok." diye konuştu.