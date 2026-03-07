  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Rize’nin gizli lezzeti! Kokulu üzümlerden gelen lezzet
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rize’nin gizli lezzeti! Kokulu üzümlerden gelen lezzet

Rize mutfağının coğrafi işaretle tescillenen geleneksel tatlılarından pepeçura; kokulu kara üzümlerle hazırlanarak sofralarda yerini alıyor.

#1
Foto - Rize’nin gizli lezzeti! Kokulu üzümlerden gelen lezzet

Yüzyıllardır Rize mutfağında yapılan pepeçura, kokulu kara üzümlerle hazırlanan geleneksel tatlılardan biri olarak sofralarda yerini alıyor. Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Rize mutfağının geleneksel lezzetlerinden pepeçuranın yapımı anlatıldı.

#2
Foto - Rize’nin gizli lezzeti! Kokulu üzümlerden gelen lezzet

Halk arasında "mürdüme" ya da "kokulu kara üzüm" olarak bilinen siyah üzümlerden yapılan pepeçura, Osmanlı döneminden bu yana Rize ve çevresinde tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021'de coğrafi işaretle tescillenen pepeçura, günlük hayatın yanı sıra bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Tatlının tarifini lokanta işletmecisi Necibe Oflu, pepeçuranın yüzyılı aşkın geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bölgede kokulu üzümün önemli bir yerinin bulunduğunu belirten Oflu, "Üzümleri yıkayıp tanelerinden ayırıyoruz. Çok az suyla şırasını çıkarıyoruz. Nişasta, mısır unu ve unla hazırladığımız karışımı kaynayan şıraya ekliyoruz. Şekerini de pişme sırasında katıyoruz. Hiçbir gıda katkısı yok." diye konuştu.

#3
Foto - Rize’nin gizli lezzeti! Kokulu üzümlerden gelen lezzet

Pepeçura yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle: Malzemeler (4 kişilik) 1 kilogram isabella türü üzüm 2 yemek kaşığı mısır nişastası 1 yemek kaşığı buğday unu 1 yemek kaşığı ince elenmiş mısır unu 1 su bardağı toz şeker 6 su bardağı su Yapılışı

#4
Foto - Rize’nin gizli lezzeti! Kokulu üzümlerden gelen lezzet

1. Üzümler bir kap içinde ezilir. 2. Tencereye alınan üzümlere 1 su bardağı su eklenir. 3. Üzüm rengini verinceye kadar yaklaşık 10 dakika kaynatılır. 4. Kaynayan karışım süzgeçle süzülür, üzüm suyu ile posası ayrılır. 5. Üzüm suyunun üzerine 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı buğday unu, 1 yemek kaşığı ince elenmiş mısır unu, 1 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su eklenir. 6. Homojen karışım elde edinceye kadar karıştırılarak yaklaşık 20 dakika pişirilir. 7. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra sıcak halde kaselere konulan pepeçura, soğuduktan sonra servis edilir.

