Katar ve ABD, Rusya-Ukrayna krizini görüştü
Katar ve ABD dışişleri bakanları, Afganistan, Rusya ve Ukrayna krizlerini ele aldı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke dışişleri bakanları telefonda görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri, uluslararası ve bölgesel konuların yanı sıra özellikle Afganistan ve Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler değerlendirildi.
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