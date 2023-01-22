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Dünya Katar ve ABD, Rusya-Ukrayna krizini görüştü
Dünya

Katar ve ABD, Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Katar ve ABD dışişleri bakanları, Afganistan, Rusya ve Ukrayna krizlerini ele aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 02:46:00 -
Katar ve ABD, Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke dışişleri bakanları telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri, uluslararası ve bölgesel konuların yanı sıra özellikle Afganistan ve Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler değerlendirildi.

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