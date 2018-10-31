Katar, Türkiye’den hücumbot almayı planlıyor

ARES Tersanesi tarafından üretilen ve 65 deniz mili hıza ulaşabilen botlar, ASELSAN’ın silah sistemleriyle donatılacak. Türkiye ile 24, 34 ve 48 metre uzunluğunda farklı tiplerde 17 gemilik bir paket alımı için 2014’te 250 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Katar, bu paketi genişletmeye hazırlanıyor. Basra Körfezi’nde uzun yıllardır devam eden insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığını, son yıllarda büyük ölçüde Türk gemileriyle önleyen Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçakçıların radara yakalanmayan ve süratli botlar kullanmaya başlaması üzerine yeni bir arayışa girdi.



SAATTE 65 DENİZ MİLİ HIZ



Antalya’da faaliyetlerini sürdüren ARES Tersanesi ile bir kez daha temasa geçen Katar İçişleri Bakanlığı, saatte 65 deniz mili sürate ulaşabilen 6 adet ARES 65 HARPOON Özel Harekât Botu almak istedi. DIMDEX’te ön sözleşmesi yapılan proje için son görüşmeler, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Milipol 2018’de yapıldı. Süreçle ilgili bilgi veren ARES Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Özgün Utku Alanç, şunları söyledi: “2014 yılında sözleşmesini imzaladığımız 17 gemilik paketin 15’ini Katar’a teslim ettik. İki tanesi de bu hafta yolda, önümüzdeki hafta teslim edilmiş olacak. İlave olarak da silah sistemleriyle ilgili sözleşmeyi bu yılın başında imzaladık. Baş tarafında ASELSAN üretimi 30 mm muhafız topu, kıç tarafında da iki adet otomatik 12.7 mm Stamp olacak. Bu gemiler, 40 deniz mili sürate ulaşıyor. Katarlı müttefiklerimiz daha sonra bizden daha süratli taarruz botu istedi. 65 deniz mili sürate ulaşabilen ARES 65 HARPOON için DIMDEX’te görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Katar Başbakanlığı’nın yeni bir projesi olan Hamad Port’un inşası sürüyor. Burada 14 bin metrekare yer tahsisi aldık. Port’un inşası bittikten sonra biz de tersanemizi yapacağız. Bu tersaneyi öncelikle bakım, onarım kapsamında kullanacağız. Daha sonra Katar’ın 2030 yerlilik vizyonu kapsamında bu tersanede Katarlı mühendislerle birlikte gemi inşasına başlayacağız. Teknoloji transfer edeceğiz ve sonrasında da körfez ülkelerine buradan birlikte ihracat yapacağız.”

