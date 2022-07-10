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Dünya Katar teklifini resmen yaptı!
Dünya

Katar teklifini resmen yaptı!

Afganistan yönetimi Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahid, Katar'ın ülke sınırlarını korumak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 07:52:00 -
Katar teklifini resmen yaptı!

Katar'ın Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimiyle güvenlik anlaşmaları yapmak istediği bildirildi.

Afganistan yönetimi Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahid, resmi davet üzerine Katar'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mücahid, Katar ziyaretinde mevkidaşı ve diğer üst düzey isimlerle yaptığı görüşmelerde Katar'ın Afganistan sınırlarının güvenliğinde rol üstlenmek istediğini açıkladı.

Savunma Bakanı Mücahid, "Konuyla ilgili istişarelerde bulunup teklifleri gözden geçireceğiz." dedi.

Öte yandan ordunun maaşlarının ve üniformalarının sağlanması konusunda Afganistan yönetimi ile iş birliğini yapma taleplerini Katarlı yetkililere ileten Mücahid, Katar'ın uzun bir süredir kendileriyle iş birlikleri yaptığına dikkat çekti.

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