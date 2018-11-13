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Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi

Katar Şeyhi Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği Boeing 747-8 tipi dev VIP uçağının içinden çekilmiş ilk fotoğraf geldi.

13 Kasım 2018 Salı 12:42
Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi

Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hibe edilen ve tartışmalara neden olan VIP uçak ilk kez kullanıldı. Erdoğan, Fransa'ya gittiği yeni uçağının içinden ilk pozu da gazetecilerle birlikte verdi. Uçağın iç mekanının eskisine göre çok daha geniş olması dikkat çekti.

Katar Şeyhi Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını geçtiğimiz Ağustos ayında hediye ettiği ortaya çıkmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak ilk resmi uçuşunu Fransa’ya yaptı.

Genişlik dikkat çekti

Erdoğan’ın yeni uçağıyla eski uçağı arasındaki genişlik farkı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı’nın gazetecilerle verdiği fotoğrafta iç mekanın ferahlığı, geçmiş gezilerle kıyaslandığında çok açık bir şekilde görülüyor. Masa bile eskisinin neredeyse iki katı…

Değeri 500 milyon dolar

Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor. Uçağın tahmini değeri 500 milyon dolar olarak telaffuz ediliyor. 15 Eylül tarihinde İsviçre’nin Basel kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen uçak, o günden bu yana THY’nin bakım hangarında özel bir bölümde bakım ve boya işlemleri için tutuluyordu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:42
  1. İstanbul
  2. Katar Şeyhi Temim Bin Hamad El Sani
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  4. Katar şeyhinin hibe ettiği uçak
  5. ilk fotoğraf geldi
  6. Boeing 747-8

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah12 dk önce
    Millet de asgari ücretle geçinmeye çalışsın.
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