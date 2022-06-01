Katar Prensi'nin eşi yatakta ölü bulundu! 'Prens, çocuklarıma cinsel taciz uyguluyor' demişti

Kocasını "Çocuklarıma cinsel tacizde bulunuyor" diye suçlayan Katar Emiri'nin amcası Katar Prensi Abdülaziz bin Halife Al Sani'nin eski eşi Kasia Gallanio, İspanya'da yatağında ölü bulundu. 45 yaşındaki Gallanio'nun eski kocasıyla yaptığı çirkin bir velayet savaşının ortasında ölü bulunması kafaları karıştırdı.

Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Gallanio'nun ölümünün "Eski eşim çocuklarımı taciz ediyordu" açıklamasından sonra gelmesi şüpheleri artırdı.

Aşırı dozdan hayatını kaybetti iddiası

2004 yılında tanışan ve 3 çocuk sahibi olduktan sonra sancılı bir boşanma süreci geçiren Polonya asıllı Gallanio'nun aşırı dozdan uyuşturucu alarak yaşamını yitirmesi sonrasında gözler milyarder Katar prensine çevrildi.

Bedeninde hiçbir fiziksel yara yok!

Gallanio'nun açıklamaları sonrasında ölü bulunduğunu açıklayan yetkililer genç kadının bedeninde hiçbir fiziksel yara ve iz olmadığını duyurdu.

Taciz iddialarını Katarlı yetkililer yalanladı ama...

Marbella'daki evindeki yatakta ölü bulunan Gallanio ölmeden önce sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanıyordu.

Gallanio'nun Katar Prensi'nin çocuklarını taciz ettiğine yönelik iddialarını ise Katarlı yetkililer yalanlamıştı.

Birkaç aydır hastanede tedavi görüyordu

İspanya'nın çok okunan gazetelerinden El Pais, Gallanio'nun en küçük kızının annesine ulaşamaması sonrasında İspanyol polisiyle temasa geçtiğini ve bu şekilde 45 yaşındaki Gallanio'nun cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Fransız Le Parisien gazetesi ise, Paris mahkemesinin 19 Mayıs'ta Gallanio'nun nafaka taleplerini reddettiğini ve genç kadının birkaç aydır hastanede tedavi olduğunu aktardı.

Fransız gazetesi, Gallanio'nun sinir krizleri geçirdiğini yazdı.