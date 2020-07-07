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Dünya

Katar Ortadoğu'da barışı engelleyen ülkeyi açıkladı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da barış sürecinin sekteye uğramasının sebebinin İsrail'in tutumu olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 01:15:00 -
Katar Ortadoğu'da barışı engelleyen ülkeyi açıkladı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani, Libya, Yemen ve Suriye'deki krizleri görüşmek üzere bakanlar düzeyinde toplanan 9. Çin-Arap İşbirliği Forumu'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Al Sani, burada yaptığı konuşmada, "Bölgedeki barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail'in tüm uluslararası normları ve sözleşmeleri görmezden gelmesidir." dedi.

Filistin meselesinin her zaman Çin ile Arap dünyasının ortak gündeminin başında yer aldığına işaret eden Al Sani, barışın dünyanın geleceğinin ve istikrarının sağlanmasının tek yolu olduğunu ifade etti. Dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda uluslararası ilişkilerin tüm halklar arasında işbirliği, dayanışma ve birlikte yaşama ilkesi çerçevesinde yeniden dizayn edilmesi gerektiğine dikkati çeken Al Sani, Suriye, Yemen ve Libya krizlerinde de siyasi çözümün ehemmiyetini vurguladı.

Çin-Arap İşbirliği Forumu, 2004'te siyasi, ekonomik, kültürel ve uluslararası ilişkilerde işbirliğini sağlama amacıyla kuruldu.

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Yorumlar

Faruk Alci

Bu teshisi yanlis koymus. Israilin boyle davranmasinin sebebi BAE ve Sudi arabistan ve misir hatta neredeyse butun arab devletleridir.
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abdrhman

baş çıban yahudiler ısraeldir vede yahudi yönetimindeki england , abd dir.
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