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Aktüel

Katar müzeleri, Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 06:36:42 -
Katar müzeleri, Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

DOHA (AA) - Katar'daki iki müze, Beyrut Limanı'nda salı günü meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle Lübnan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Ülkedeki en önemli mekanlar olan Aspire Tower ve Sheraton otelin ardından bu kez de Katar Ulusal Müzesi ve İslam Sanatları Müzesi, Lübnan halkıyla dayanışma için Lübnan bayrağıyla ışıklandırıldı.

Katar daha önce Lübnan halkına destek olmak için her biri 500 yatak kapasiteli iki sahra hastanesi ve tıbbi malzeme taşıyan 4 uçağı Lübnan'a göndermişti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

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