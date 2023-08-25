Katar merkezli basın duyurusu ile açıklandı! ABD ile temas halindeyiz: Afganlar için net bir yol haritası belli değil!
Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Bin Abdurrahman, Singapur'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde (IISS) katıldığı bir programda ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemediğini söyledi. Katarlılar bunun yanı sıra Katar Dışişleri Başbakanı ayrıca, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı desteklediğini ve bunun bölgedeki gerilimi hafifleteceğine inandığını belirtti. Adım adım bir yol haritası yok!
Katar Başbakanı ve Dışişlaeri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemediğini söyledi.
Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Bin Abdurrahman, Singapur'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde (IISS) katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin Taliban ve ABD ile temas halinde olduğunu belirten Bin Abdurrahman, "Taliban ile temas kurmamanın Afganistan'da bir boşluk ve daha büyük bir kaos yaratacağına inanıyoruz. Ne yazık ki ABD'nin çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi." ifadelerini kullandı
Katar Dışişleri Başbakanı ayrıca, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı desteklediğini ve bunun bölgedeki gerilimi hafifleteceğine inandığını belirtti.
Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ve Singapur arasındaki Ortak Yüksek Komite'nin sekizinci toplantısına katılan Katar heyetine başkanlık ediyor.
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