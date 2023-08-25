Türk devinin milyonlarca dolarlık dev anlaşma haberi! Flaş gelişme: ilk paylaşım geldi! Hiç beklenmiyordu

ASELSAN ve TUSAŞ’ın uluslararası bir müşteri ile 87 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) yaptığı yeni anlaşmadan 87.275.523 dolar gelir elde edeceğini duyurdu. İş anlaşması kapsamında teslimatlar 2027 yılına kadar yapılacak. Aselsan şirketi yapmış olduğu iş anlaşmasını yatırımcısına KAP aracılığıyla duyurdu.

Aselsan (ASELS) KAP Açıklaması

Anlaşmaya ilişkin olarak ASELSAN’dan yapılan açıklama şöyle:

“ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87.275.523 ABD Doları olan bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme aviyonik sistemleri kapsamakta olup, teslimatları 2027’ye kadar gerçekleştirilecektir”

ASELS Hisseleri Ne Kadar?

investing'e göre: BIST endeksinde ''ASELS'' koduyla fiyatlanan şirketin hisseleri yeni işlem gününe 2,70 yükselişle 38,00 TLden başladı. ASELS hisseleri yüzde 100 bölünme sonrası bugün 37 TL'den işlem yapmakta. Şirketin hisseleride son iki ayda yaşanan yükseliş yüzde 53 seviyesinde gerçekleşti.

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