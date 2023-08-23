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Spor FIBA'nın süpriz hamlesi: FIBA'ya Katarlı başkan! Bak sen şu FİBA’ya! Kim bu Şeyh Saud Ali Al Thani
Spor

FIBA'nın süpriz hamlesi: FIBA'ya Katarlı başkan! Bak sen şu FİBA’ya! Kim bu Şeyh Saud Ali Al Thani

Yeniakit Publisher
2023-08-23 21:30:00 - 2023-08-23 21:55:20
FIBA'nın süpriz hamlesi: FIBA'ya Katarlı başkan! Bak sen şu FİBA’ya! Kim bu Şeyh Saud Ali Al Thani

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yapılan duyuruya göre: 22. kongresinde FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani oldu. Kim olduğu merak konusu oldu: 2002'den beri FIBA Asya Başkanı olan Al Thani, "Bu sorumluluğu üstlenmek benim, ülkem ve Asya kıtamız için büyük bir onur" dedi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in başkenti Manila'daki FIBA Kongresi'nde, Hamane Niang'ın yerine Şeyh Saud Ali Al Thani, katılımcıların oybirliğiyle FIBA'nın yeni başkanı seçildi.

FIBA başkanı olarak seçildikten sonra Al Thani, "Bu sorumluluğu üstlenmek benim, ülkem Katar ve Asya kıtamız için büyük bir onur." dedi.

KİM BU KATARLI?

Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani, Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) yeni başkanı oldu.

Al Thani, 2019’dan beri FIBA Başkan Yardımcısı ve 2002’den bu yana FIBA Asya Başkanı olarak görev yapıyordu. Al Thani, aynı zamanda Katar Olimpiyat Komitesi’nin Birinci Başkan Yardımcısı.

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