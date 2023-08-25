ASELSAN üretti, ilan etti! Türkiye'de 4 yılın en yüksek sipariş rakamına ulaştı: sipariş defterini doldurdu

ASELSAN, ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de 2022 yılı verilerine göre 47. sıraya kadar tırmandı. Yeni sipariş anlamında başarılı bir ilk yarı performansı sergileyen ASELSAN, bu dönemde 1 milyar 159 milyon dolarlık yeni sipariş aldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 2023’ün ilk yarı yılında yurt içinde ve dışında askeri haberleşme sistemlerinden uydu-uzay sistemlerine, aviyonik sistemlerden elektro-optik sistemlere, güdüm sistemlerinden radar sistemlerine, hava ve füze sistemlerinden silah sistemlerine, güvenlik çözümlerinden ulaşım ve enerji sistemlerine kadar uzanan geniş bir ürün çeşitliliğiyle talep topladı.

İlk 6 aydaki rakam neredeyse 2020 yılının bütünündeki sipariş rakamına karşılık geldi. Şirket bu performansı sürdürmesi halinde son 4 yılın en yüksek yeni sipariş rakamına ulaşacak. Yılın ilk yarısındaki 1 milyar 159 milyon dolarlık yeni sipariş performansının etkisiyle şirketin elindeki bakiye sipariş tutarı 8,4 milyar doları buldu.

En büyük pay Cumhurbaşkanlığı

ASELSAN'ın elindeki bakiye siparişlerde en büyük pay Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na ait. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için birçok proje yürüten Başkanlık, ASELSAN'ın elindeki siparişlerde yüzde 49,9'luk paya sahip bulunuyor.

ASELSAN'ın en iyi ikinci müşterisi ise BMC. Şirketin bakiye siparişlerinde BMC'nin payı yüzde 16,7.. Yurt dışı kaynaklı siparişlerin payı yüzde12,6, Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) payı yüzde 10,9, Milli Savunma Bakanlığı’nın payı yüzde 3,6, ASFAT, STM ve Roketsan'ın payı yüzde 6,3 düzeyinde. Yurt dışı siparişlerin kırılımına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 4,9 ile Orta Doğu ve Asya ülkeleri geliyor.

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Bu ülkeleri yüzde 3,3 ile Türk cumhuriyetleri, yüzde 2,7 ile Avrupa ve Amerika ülkeleri, yüzde 1,7 ile Afrika ülkeleri izliyor. Siparişlerin yüzde 94'ü savunma, yüzde 6'sı savunma harici ürünlerden oluşuyor. ASELSAN'ın elindeki bakiye siparişlerin sözleşmesi yüzde 45'i dolar, yüzde 35'i avro, yüzde 20'si Türk lirası ile yapıldı. Buna karşın şirketin harcamalarının yüzde 60'ı Türk lirası, yüzde 27'si dolar, yüzde 13'ü avro ile gerçekleştirildi.

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