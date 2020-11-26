  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Katar, karasularına izinsiz giren Bahreyn botlarının ülkeden ayrılmasına izin verdi
Aktüel

Katar, karasularına izinsiz giren Bahreyn botlarının ülkeden ayrılmasına izin verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 02:52:01 -
Katar, karasularına izinsiz giren Bahreyn botlarının ülkeden ayrılmasına izin verdi

DOHA (AA) - Katar İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına izinsiz giren iki Bahreyn botunun geri dönüşüne izin verildiğini duyurdu.

İçişler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günü sahil güvenlik ekiplerinin iki Bahreyn botunun bilgi vermeksizin ülke karasularına giriş yapmasından dolayı alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn Operasyon Odasıyla iletişime geçilmesinin ardından askeri botların eğitim sırasında bağlı bulunduğu komutanlıkla irtibatlarının kesildiğinin anlaşıldığı ve geri dönüş sırasında Katar sularına yanlışlıkla girdiklerinin anlaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, iki ülke yetkili makamlarının koordinasyonunun ardından botların geri dönüşüne izin verildiği bildirildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli koronavirüs aşımızı Nisan ay..
Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik
Medya

Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik

Reytingleri sıkıntılı olan Kanal D'nin Hekimoğlu dizisinde skandal sahneye sosyal medyadan tepki yağdı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay