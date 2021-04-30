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Dünya Katar ile Suudi Arabistan'dan kritik görüşme
Dünya

Katar ile Suudi Arabistan'dan kritik görüşme

Katar ve Suudi Arabistan arasındaki gerginlik yerini ikili ilişkilerin güçlendirilmesine bıraktı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Devlet Bakanı Prens Turki bin Muhammed bin Fehd'in iki ülke ilişkilerini ele aldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 01:32:00 -
Katar ile Suudi Arabistan'dan kritik görüşme

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim, Prens Bin Fehd başkanlığındaki Suudi heyeti başkent Doha'da kabul etti.

Açıklamada iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin ele alındığı görüşmeye ilişkin ayrıntı verilmedi.

Prens Bin Fehd başkanlığındaki Suudi Arabistan heyetinin ziyaretinden 3 gün önce de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Katar'a ziyarette bulunmuştu.

Bin Ferhan, 26 Nisan'da gerçekleştirdiği Katar ziyaretinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in "Suudi Arabistan'ı ziyaret davetini" Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani'ye iletmişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

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