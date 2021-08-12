  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Japon devlet dairelerine hackerlar dadandı
13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu
Cezayir'deki yangınlarda bilanço artıyor
Dev kayalar ilçe yolunu kapattı
Gündem Katar ile Kanada, o konuda anlaştı
Gündem

Katar ile Kanada, o konuda anlaştı

Katar ile Kanada'nın, savunma alanındaki ilişkilerini güçlendirmek için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 07:14:00 -
Katar ile Kanada, o konuda anlaştı

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile sanal ortamda masaya oturarak, savunma alanında işbirliği anlaşmasına imza attı.

Anlaşmanın, iki ülke arasında ortak savunma ilişkisini güçlendirmeyi amaçladığı ve barış ve insani operasyonlar ile insan kadrolarının eğitimini koordine etmek için kapsamlı bir çerçeve sunduğu ifade edildi.

Anlaşmanın ayrıca, Katar ile Kanada'nın, terörle mücadele ederek Orta Doğu'da barış ve istikrarı güçlendirme ve bölgesel refahı sürdürme konusundaki kararlılığını yansıttığı kaydedildi.

Haberde anlaşmanın içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Katar, Kanada'nın Körfez bölgesindeki önemli ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. İki ülke arasında karşılıklı ticaret hacmi 2019 yılında 311 milyon dolara ulaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay