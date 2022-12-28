  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Spor Katar hükümetinden Messi kararı
Spor

Katar hükümetinden Messi kararı

2022 Dünya Kupası'nı Arjantin Milli Takım kazandı. Kupanın yıldız ismi olan Lionel Messi'nin Katar'daki otel odasının müzeye çevrilmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 12:28:00 -
Katar hükümetinden Messi kararı

Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin Milli Takımı, turnuva boyunca Katar Üniversitesi'nin kampüsünde kalmıştı. Katar, Dünya Kupası'na performansıyla damga vuran Lionel Messi'nin kaldığı odayı müze yapmaya karar verdi.

Dünya Kupası'nda rekora doymayan ve şampiyonluğun ardından ülkesinde adeta kahraman ilan edilen Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin Katar'da kaldığı oda için sürpriz bir karar alındı.

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası süresince Katar Üniversitesi'nin kampüsünde kalmıştı. Katar, Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin kaldığı odayı müze yapmaya karar verdi.

36 yıl sonra gelen zafer

Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı, Fransa'yı yenerek turnuvada 36 yıl sonra zafere ulaşmıştı. Tangocular, ülkesine büyük mutluluk yaşatırken, Arjantin'de izdihama sebep olan kutlamalar dünya çapınca ses getirmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İbrahim

Ne gereği var.Fakire tahsis et Sevaap Olur ;)
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23