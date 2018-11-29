Katar hayran kaldı! Yeni siparişler yolda

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti döneminde Avrupa saraylarını süsleyen Bursa ipeği, yaklaşık 2 asır sonra yeniden dünya saraylarında boy göstermeye başladı.

"Bursa İpeği Hayat Buluyor" projesi kapsamında, dağ ilçesi Büyükorhan'a bağlı kırsal Kınık Mahallesi'ndeki dokuma tezgahında 4 bin yıldır bilinen geleneksel çift düğüm Türk tekniğiyle dokunan "Dans Eden Kız" modelli ipek halı, Katar'daki saraya gönderildi.

"3 tane daha istediler"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Atölyeler Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal, ipek halıların bir metrekaresinde bir milyon düğüm, santimetrekaresinde 38 bin koza lifi bulunduğunu ve ortalama 6,5 ayda dokunduğunu belirtti.

Hannover Halı Fuarı'na katıldıklarını, burada ipek halıların çok büyük ilgi gördüğünü aktaran Ünal, "Gelen talepler üzerine Amerika, Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya'ya ipek halı sattık. Büyükorhan ilçesinin kırsal Kınık Mahallesi'ndeki atölyede dokunan Dans Eden Kız modelli ipek halı, İstanbullu bir aile tarafından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye hediye edildi." ifadesini kullandı.

Katar Emiri'nin halıyı çok beğendiğini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Aynısından 3 tane daha istediler. Onları da dokuyup gönderdik. Halılardan birinin Katar'daki meclis binasının girişine asıldığını öğrendik. Katar Emiri, büyük dedeleri tarafından yapılan ve aile için büyük önem taşıyan Şam Ulu Camii'nin de ipek halı üzerine dokunmasını istedi. Şimdi desinatörlerimiz bu caminin deseni üzerine çalışıyor. İnşallah kısa zamanda onu da dokuyup göndereceğiz. Bursa ipeği, Osmanlı'nın altın sanatlarından biri. Yüzyıllarca Osmanlı ve Avrupa sarayları bu ipekle süslenmiş. Şimdi de yine kralların saraylarına buradan ipek gitmeye başladı. Bu, bizim için çok gurur verici."

"Geleneksel yöntemlerle dokunuyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa ipeğinin uluslararası tanıtım açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Aktaş, şunları kaydetti:

"Türk kültürünün en önemli değerlerinden Bursa ipeğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa İpeği Hayat Buluyor Projesi'ni başlatmıştık. Son 5 yılda önemli bir mesafe kat ettik ve bugün 400 kişinin istihdam edildiği, göç veren dağ ilçelerinde 16 atölyede üretimin yapıldığı bir konuma geldik. Bursa ipeğinden tamamen geleneksel yöntemlerle dokunan halıların Almanya'dan Amerika'ya, Japonya'dan İtalya'ya kadar pek çok ülkede değer görmesi, ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Son olarak Katar Emiri'nin de Bursa ipeğinden dokunmuş halı istemesi, ipekte Bursa markasını tescillemiş oldu."