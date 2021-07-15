Katar Emiri’nden Erdoğan’a 15 Temmuz mesajı
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde şehitlerini anıyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği geldi.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.