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Katar Emiri’nden Erdoğan’a 15 Temmuz mesajı
Gündem Katar Emiri’nden Erdoğan’a 15 Temmuz mesajı
Gündem

Katar Emiri’nden Erdoğan’a 15 Temmuz mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 12:32:00 -
Katar Emiri’nden Erdoğan’a 15 Temmuz mesajı

Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde şehitlerini anıyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği geldi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.

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