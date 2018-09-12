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Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti

Katar Emiri Al Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak hediye etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:13
Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti

Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde "Bu uçak kimin" soruları ortaya atılmıştı. Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.

KOLTUK KAPASİTESİ 76

Normalde üç sınıflı 400 yolcu kapasiteli uçak özel donanımıyla 76 yolcu taşıyor. Ayrıca 18 kişilik uçuş ekibi de bu uçakta görev yapıyor. Toplantı salonları, yatak odası, özel reviri bulunan uçak üç yıllık hizmet süresinde 436 saat uçtuğu, toplam 200 iniş kalkış yaptı.

İKİNCİ EL SATIŞA ÇIKTI

Uçağın satış kararından sonra bazı ülkelerin ilgilendiği öğrenildi. 400 milyon dolar fiyatla ikinci el pazara çıkan uçağa Cumurbaşkanı Erdoğan ilgi gösterdi. Katar Şeyhi bu talep üzerine uçağı hediye etti.

PİLOTLARI 777 FİLOSUNDAN

Geçtiğimiz ay THY, bu uçakta görev yapacak pilotları belirledi. Ekip benzer kokpite sahip olmaları nedeniyle 777 filosundan seçildi. Simülatör ve yer eğitimlerini tamamlayan pilotlar yurda döndü.

DÜN GECE GELDİ

Katar’dan önce inceleme için Basel’deki AMAC Aerospace tesislerine getirilen uçak dün gece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçtu. Boeing 747-8’in boyama ve modifikasyon işlemlerinin HABOM tesislerinde yapılacağı öğrenildi.

KAYNAK: KOKPİT AERO

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:13
  1. İstanbul
  2. Katar
  3. Boeing
  4. Boeing 747-8

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