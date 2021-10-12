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Dünya Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'den Afganistan açıklaması
Dünya

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'den Afganistan açıklaması

G 20 zirvesine video konferans yöntemiyle katılan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 18:41:00 -
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'den Afganistan açıklaması

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesinin, kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirtti.

İtalya'nın başkenti Roma'da Afganistan gündemiyle olağanüstü düzenlenen G 20 toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Al Sani, "Katar, farklı milletlerden binlerce kişinin Afganistan'dan tahliyesi için tarihin en büyük hava köprüsünün kurulmasına katkı sağladı." dedi.

Katar'dan teknik bir ekibin, Kabil'deki havalimanının yeniden hizmete açılması çerçevesinde harcadığı çabalara da değinen Al Sani, Afganistan'da dolaşım ve seyahat özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Al Sani, ülkesinin kardeş Afganistan halkının güvenlik ve istikrara kavuşmasını istediğini belirterek, "Güvenlik ve istikrar, kalkınma ve refah için şart. Buradan hareketle anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye olan inancımızdan hareketle, diyaloğu dış politikamızın temel prensibi haline getirdik." diye konuştu.

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