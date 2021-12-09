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Dünya Katar Emiri Al Sani'den Ermenistan hamlesi
Dünya

Katar Emiri Al Sani'den Ermenistan hamlesi

Katar Emiri Şeyh Al Sani, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile iş birliğini görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:11:00 -
Katar Emiri Al Sani'den Ermenistan hamlesi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi.

Açıklamada, "iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra çeşitli alanlarda destek ve gelişimin görüşüldüğü" belirtildi. Görüşmede, iki ülkenin ortak çıkarlarının da masaya yatırıldığı aktarıldı.

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