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Ekonomi Katar, ekonomik ilişkiler, pazarlık konusu gündemine odaklandı: kanun teklifini görüşüp kabul etti! Tamamlandı
Ekonomi

Katar, ekonomik ilişkiler, pazarlık konusu gündemine odaklandı: kanun teklifini görüşüp kabul etti! Tamamlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 02:01:00 - 2024-02-25 02:13:56
Katar, ekonomik ilişkiler, pazarlık konusu gündemine odaklandı: kanun teklifini görüşüp kabul etti! Tamamlandı

Tüekiye'nin Katar arasındaki anlaşma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gümrük vergilerinin kaldırılmasından bitki sağlığına kadar bir çok alanda düzenlemeler içeren anlaşma ile petrol ve doğalgaz maliyetlerinin düşmesi gündeme gelmişti. TBMM Genel Kurulu önceki gün Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini görüşüp kabul etti.

Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik ilişkileri daha da ileri taşıyacak anlaşma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gümrük vergilerinin kaldırılmasından bitki sağlığına kadar bir çok alanda düzenlemeler içeren anlaşma ile petrol ve doğalgaz maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu önceki gün Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini görüşüp kabul etti.

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